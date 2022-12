La emotiva carta que Enzo Fernández escribió a los 15 años para Messi

A los 15 años Enzo Fernández le escribió una carta a Messi.

La Selección de Argentina se ha hecho fuerte ante las críticas de los últimos años y consiguieron dar la vuelta a la situación conquistando Copa América, Finalissima y, como broche de oro consiguieron su tercera copa mundial, 36 años después de la anterior.

Todo ha girado en torno a Messi, todos los jugadores han protegido a su capitán y la admiración que le han tenido se ha visto reflejada en cada día de concentración.

Recientemente salió a la luz una carta que el joven centrocampista del Benfica escribió al 10 de la albiceleste hace más de seis años en torno a una emotiva dedicación llamada "La valija de Messi".

Enzo tenía solo 15 años y reaccionó en su perfil de Facebook a la noticia de la renuncia de Leo a la selección después de perder la final de la Copa América Centenario contra Chile. La publicación, con fecha del 27 de junio de 2016, muestra la admiración que ya tenía el jugador:

''Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Como te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenés en tus hombros, que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabrás que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas'', comenzaba Fernández.

Entendía su frustración y hacía un llamamiento a sus compatriotas: ''Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corrés o si cantás el himno''.

'Hace lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís no te das una idea lo que nos divertimos nosotros''.