¡Allanamientos en el Mides! FECI ejecuta operativo tras denuncia recibida

-

El Ministerio de Desarrollo Social fue allanado por un caso que está bajo investigación.

Este 23 de febrero, las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron allanados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Aunque por el momento no hay mayores detalles del caso, se tiene conocimiento que es por una denuncia sobre más de 700 personas fallecidas que aparecen como beneficiarios de los programas del Mides.

Ante esto, dicho ministerio emitió un comunicado, en el que aseguran que ese misma institución interpuso la denuncia.

"El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informa a la ciudadanía que la diligencia realizada este día por el Ministerio Público (MP) en las instalaciones de la institución se deriva de una denuncia presentada tras un hallazgo consignado en una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC)", inicia el comunicado.

Según la información del Mides, fue a raíz de una auditoría correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, que la CGC detectó indicios de la posible inclusión de 742 personas fallecidas dentro del padrón de beneficiarios del programa Comedores Sociales.

Dicha auditoría fue notificada al Mides el 26 de mayo de 2025, por lo que días después se interpuso la denuncia.

Comunicado del Mides tras allanamientos a sus oficinas. (Foto: Mides)

"Derivado de este hallazgo, el 13 de junio de 2025, la Subdirección del programa presentó formalmente la denuncia ante el Ministerio Público (MP), solicitando la investigación correspondiente para determinar si existió el uso indebido de datos con fines de beneficio personal e individualizar a las personas responsables", dijo el Mides.

En el comunicado, el Mides asegura que está interesado en que estos hechos se esclarezcan.

"La diligencia realizada este día por el MP responde a esclarecer los hechos y forma parte del proceso de investigación. El Ministerio de Desarrollo Social brindó acceso oportuno a la información requerida por el ente investigador, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas", detalló.

Mientras, señalan que el programa de Comedores Sociales continúa operando con normalidad.