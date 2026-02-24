Zona 7: Retiran cámaras instaladas presuntamente por pandilleros

-

Más de 10 cámaras utilizadas por pandilleros para vigilar a ciudadanos y policías fueron retiradas, según indicaron las autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, este lunes 23 de febrero se retiraron cámaras de vigilancia clandestinas en las colonias Bethania, Sakerti y Amparo, en la zona 7 de la ciudad capital.

Estas cámaras fueron instaladas y utilizadas por criminales, para vigilar a los ciudadanos y también a las fuerzas de seguridad, según indicó la PNC.

En las colonias Bethania, Sakerti y Amparo, de la zona 7, se retiraron las cámaras clandestinas. (Foto: PNC)

Con apoyo del Ejército de Guatemala, los agentes policiales procedieron a decomisar un total de 14 aparatos instalados presuntamente por terroristas que operan en esos sectores.

Las diligencias son realizadas durante el Plan Centinela Metropolitano y el estado de Prevención como parte de las acciones de seguridad, explicaron las autoridades.

#PlanCentinelaMetropolitano

Retiró 14 cámaras clandestinas en zona 7



En las colonias Bethania, Sakerty y Amparo, zona 7, La Policía Nacional Civil a través de #SGIC, #DEIC, #DIDAE, #DIPANDA, #SGTIC junto con el Ejército de Guatemala pic.twitter.com/eFwcw2Auc8 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 23, 2026

Cabe destacar que, en distintas colonias de la zona 18 capitalina se retiraron anteriormente 39 cámaras clandestinas y 5 fueron inhabilitadas, aseguró en su momento la PNC.