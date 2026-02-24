Zona 7: Retiran cámaras instaladas presuntamente por pandilleros

Más de 10 cámaras utilizadas por pandilleros para vigilar a ciudadanos y policías fueron retiradas, según indicaron las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, este lunes 23 de febrero se retiraron cámaras de vigilancia clandestinas en las colonias Bethania, Sakerti y Amparo, en la zona 7 de la ciudad capital.
Estas cámaras fueron instaladas y utilizadas por criminales, para vigilar a los ciudadanos y también a las fuerzas de seguridad, según indicó la PNC.
Con apoyo del Ejército de Guatemala, los agentes policiales procedieron a decomisar un total de 14 aparatos instalados presuntamente por terroristas que operan en esos sectores.
Las diligencias son realizadas durante el Plan Centinela Metropolitano y el estado de Prevención como parte de las acciones de seguridad, explicaron las autoridades.
Cabe destacar que, en distintas colonias de la zona 18 capitalina se retiraron anteriormente 39 cámaras clandestinas y 5 fueron inhabilitadas, aseguró en su momento la PNC.