Vuelven al ring: Mayweather y Pacquiao se enfrentarán de nuevo en Las Vegas

  • Con información de AFP
23 de febrero de 2026, 15:44
Los exboxeadores aceptaron el reto de volver a tener una revancha de la icónica pelea en el 2013. (Foto: AFP)

Once años después, el estadounidense Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao volverán a chocar en un ring el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, anunció este lunes Netflix, que retransmitirá el evento a nivel global.

Mayweather, que la semana pasada anunció su regreso al boxeo profesional, salió vencedor del recordado combate de 2015 frente a Pacquiao, que volvió a enfundarse los guantes en julio de 2025.

La revancha entre estos íconos del boxeo estadounidense y filipino, de 48 y 47 años respectivamente, será la primera pelea de boxeo que hospedará el recinto Sphere de la capital del juego.

 

 

