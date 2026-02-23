Vuelven al ring: Mayweather y Pacquiao se enfrentarán de nuevo en Las Vegas

Once años después, el estadounidense Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao volverán a chocar en un ring el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, anunció este lunes Netflix, que retransmitirá el evento a nivel global.
Mayweather, que la semana pasada anunció su regreso al boxeo profesional, salió vencedor del recordado combate de 2015 frente a Pacquiao, que volvió a enfundarse los guantes en julio de 2025.
La revancha entre estos íconos del boxeo estadounidense y filipino, de 48 y 47 años respectivamente, será la primera pelea de boxeo que hospedará el recinto Sphere de la capital del juego.