Fondo Monetario Internacional inicia evaluación de la economía guatemalteca

Una delegación de alto nivel del Fondo Monetario Internacional comenzó este lunes una visita oficial de cinco días en el país para analizar el desempeño de los principales indicadores macroeconómicos y las proyecciones de crecimiento para el presente ejercicio fiscal.

La economía de Guatemala se encuentra bajo el escrutinio internacional a partir de este lunes 23 de febrero, tras el arribo de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que busca validar la resiliencia financiera del país.

Durante una jornada de intensas reuniones en la sede del Banco de Guatemala (Banguat), las autoridades locales presentaron un panorama optimista respaldado por un crecimiento sostenido y cifras récord en el ingreso de divisas, marcando el inicio de una auditoría preliminar que definirá la percepción de riesgo nación ante los mercados globales.

Jornada clave

El encuentro inaugural fue encabezado por el presidente de la Junta Monetaria y del Banguat, Álvaro González Ricci, quien recibió a los delegados del organismo financiero para discutir la evolución del entorno económico global y su impacto en las arcas nacionales.

Esta visita, enmarcada en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, pretende desmenuzar el cierre contable de 2025 y ajustar las piezas de lo que se espera para el presente año.

Según explicó González Ricci, el país ha logrado mantener un ritmo de expansión envidiable en la región, cerrando el año anterior con un crecimiento del 4.1 por ciento, una cifra que se proyecta repetir para 2026.

La misión sostendrá reuniones con representantes del Gobierno y también con miembros de la iniciativa privada, confirmó González Ricci, subrayando la apertura del Estado para mostrar la transparencia de sus cuentas.

Autoridades del Banco de Guatemala sostuvieron una reunión con los delegados del FMI. (Foto: Banguat)

Estabilidad macroeconómica

La agenda de los expertos internacionales, liderada por Alex Culiuc, jefe de la misión del FMI, se centrará en analizar el comportamiento de variables críticas como las exportaciones y el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), la cual alcanzó los 1,865 millones de dólares el año pasado.

No obstante, el protagonismo se lo llevan las remesas familiares, que experimentaron un salto del 18 por ciento respecto a 2024, superando la barrera de los 25,530 millones de dólares, consolidándose como el motor principal del consumo interno.

Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, destacó que el país no solo crece en volumen, sino en calidad administrativa.

Menkos señaló que la actual gestión se enfoca en una ejecución del gasto más ágil, apoyada en la modernización de la Ley de Contrataciones del Estado y en un plan estratégico para fortalecer la recaudación tributaria.

"Los datos revisados en la Junta Monetaria muestran la expansión de la actividad económica, el empleo formal y el aumento en la recaudación. Se registra una mejora en la carga tributaria y se mantiene el enfoque en ejecutar de la mejor manera posible el plan de gobierno ofrecido a la sociedad", afirmó el ministro Menkos durante las sesiones de trabajo.

Transparencia y eficiencia fiscal

Uno de los puntos que mayor interés despertó en la delegación internacional fue la reducción de la presa en la devolución de impuestos, un tema histórico que afectaba la competitividad.

Menkos detalló que la deuda que ascendía a 2,200 millones de quetzales ha sido atendida con prioridad, devolviendo más de 1,600 millones de quetzales solo en el último año. Este avance, según el jefe de la misión, Alex Culiuc, es una señal positiva de los avances legislativos y operativos del país.

Culiuc manifestó que esperan con interés conocer los detalles de la puesta en marcha de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia, herramientas que consideran vitales para dinamizar el mercado guatemalteco.

La visita técnica se extenderá hasta el próximo viernes, incluyendo diálogos con sectores académicos y diputados del Congreso de la República.

Esta evaluación funciona como un preámbulo necesario, pues González Ricci aclaró que entre finales de mayo y principios de junio arribará una nueva delegación para la revisión anual definitiva.

Por ahora, con una inflación controlada que cerró en 1.70 por ciento, Guatemala busca ratificar ante el mundo que sus finanzas caminan por una senda de estabilidad y orden institucional.