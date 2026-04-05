Emotivas escenas de la Semana Santa en Guatemala (video)

Una serie de emotivas escenas se dieron durante el fin de la Semana Mayor en Guatemala.
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En un video compartido por un medio hondureño, se aprecia una procesión guatemalteca en ella se ve a un fiel que cargó el anda junto a su bebé de meses de nacido, generando ternura en quienes presenciaron el evento. En los comentarios muchos afirman que podría ser su milagro.
En otro momento la comisión infantil de Caballeros del Señor Sepultado, lleva en hombros a la réplica del Cristo del Amor, demostrando fervor desde la infancia.
"En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos", se lee en el post donde, a pesar de las dificultades, los niños siguen su camino.
Estas tomas recuerdan el fervor que se vive en el país y que traspasa fronteras.
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