Emotivas escenas de la Semana Santa en Guatemala (video)

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Una serie de emotivas escenas se dieron durante el fin de la Semana Mayor en Guatemala.

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En un video compartido por un medio hondureño, se aprecia una procesión guatemalteca en ella se ve a un fiel que cargó el anda junto a su bebé de meses de nacido, generando ternura en quienes presenciaron el evento. En los comentarios muchos afirman que podría ser su milagro.

En otro momento la comisión infantil de Caballeros del Señor Sepultado, lleva en hombros a la réplica del Cristo del Amor, demostrando fervor desde la infancia.

"En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos", se lee en el post donde, a pesar de las dificultades, los niños siguen su camino.

Estas tomas recuerdan el fervor que se vive en el país y que traspasa fronteras.

MIRA:

@11noticiashn ✝️Un video que circula en TikTok ha captado la atención por mostrar una escena emotiva durante las celebraciones de Semana Santa. Se observa a una persona cargando en sus brazos a un pequeño bebé envuelto en una túnica. La procesión, que incluye la carga de imágenes religiosas, se convierte en un acto de fe y devoción que ha conmovido a quienes lo han visto. El clip no tardó en generar decenas de comentarios que destacan la emotividad de la escena. Entre las reacciones se leen mensajes como: “solo los papás saben lo que tuvieron que pasar para tener esa fe”, “ese bebé es un milagro”, y “juro que este video me dio nostalgia y mis ojos se aguaron”. Infórmate ingresando en oncenoticias.hn ♬ sonido original - 11noticiashn