El emotivo discurso de Brendan Fraser tras ganar premio al mejor actor

Brendan Fraser tuvo una emotiva reacción tras subir al escenario a recibir su premio a "Mejor actor" por "The Whale".

La noche del domingo 26 de febrero se celebraron los SAG Awards 2023 en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, Estados Unidos.

La ceremonia estuvo llena de emotivos y sorpresivos momentos a lo largo de la noche. Uno de ellos fue la premiación a Brendan Fraser como "Mejor actor" por "The Whale".

Al subir al escenario, el actor estadounidense dirigió un emotivo discurso de reflexión revelando que en su vida nunca hubiese imaginado el estar ahí.

Guess what? Brendan Fraser is an Actor® winner tonight folks! #SAGAwards pic.twitter.com/mynZCiCusT — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

"Nunca hubiese creído que me ofrecerían el papel de mi vida en este personaje, Charlie. Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y he estado en ese mar, y he montado esa ola... Y también he tenido esa ola aplastada hasta el fondo del océano", expresó con la voz entrecortada.

Fraser continuó con unas palabras a los actores que también han pasado por una situación difícil: "Sé como te sientes. Pero créeme, si te quedas ahí y pones un pie tras otro, llegarás a donde necesitas ir".

El público presente lo ovacionó con aplausos y gritos, y en redes sociales su discurso ya es muy comentado. Su victoria lo confirma como uno de los favoritos a ganar el Oscar 2023, a mejor actor principal en la cinta de Darren Aronofsky.