El emotivo mensaje de Susana Morazán a su hijo tras salir del hospital

Luego de que su hijo atravesara un difícil episodio derivado de un padecimiento de salud, recientemente Susana Morazán le dedicó un emotivo mensaje para celebrar su cumpleaños.

La comunicadora y actriz dedicó unas palabras a su hijo mayor Andreé, quien celebra un año más de vida.

"Un día como hoy del año 2000 haciendo fila en un hospital público para dar a luz, tuve el enorme privilegio de ser mamá a mis 23 años, aunque no fue fácil ser madre soltera de dos hermosos bebés, siempre caminaba con una sonrisa en el rostro porque sabía que Dios estaba con nosotros, una familia disfuncional me decían algunos, pero yo sabía que era maravillosa porque nos amábamos y Papá Dios nunca nos dejó".

"Este mes que estuviste hospitalizado, fueron noches de dolor, angustia y desesperación, todo lo dejé en las manos de Jesús y las bendiciones llegaron de los lugares y personas inimaginables, a quienes agradezco públicamente y bendigo, gracias por ayudarnos, estoy segura que Dios se los multiplicará".

"El diagnóstico de la condición a tus 15 años no fue fácil entenderla, aceptarla y manejarla, pero para Dios no hay imposibles y seguimos orando por ti para que el propósito de vida se cumpla y seas de luz y amor para muchas personas. Tú, Vangelis y yo, vivimos y compartimos todo, hicimos teatro juntos, radio y tv porque siempre me los llevaba al trabajo, se me llena el corazón de emoción y gratitud, aunque nos queda un largo camino por recorrer en el tema de tu salud tengo fe de que saldremos adelante ¡Feliz cumpleaños Mi amor lindo! te amo Andreé Morazán, gracias a todos por sus oraciones y amor que siempre nos dan".

