Elección Usac: hotel donde se realizó elección se pronuncia

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Luego de los incidentes ocurridos durante la elección de rector de la USAC la semana pasada, el hotel sede del evento emitió un pronunciamiento.

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Tras los hechos ocurridos el pasado miércoles 8 de abril, durante la elección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la empresa contratada como sede del evento aseguró, mediante un comunicado de prensa, que no tuvo participación, injerencia ni responsabilidad en los acontecimientos registrados ese día.

Los representantes agregaron que las instalaciones donde se llevó a cabo la elección son un espacio que presta servicios a diversos organizadores de eventos, por lo que afirmaron que, en este caso, se trató de una actividad de terceros, ajena a su operación y toma de decisiones.

También especificaron que, como parte de su actividad comercial y de su funcionamiento habitual, ese día operaron con normalidad, al recibir simultáneamente tres eventos de carácter nacional e internacional, además de atender a huéspedes procedentes de varios destinos del mundo.

Asimismo, indicaron que son una institución privada, respetuosa de la ley y completamente ajena a intereses políticos, por lo que rechazaron cualquier intento de vinculación indebida basado en información falsa o malintencionada.

Por último, lamentaron lo ocurrido y reiteraron su compromiso de continuar operando con calidad, responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio hacia sus huéspedes, clientes y la comunidad.

Comunicado de prensa. (Foto: Cortesía/Soy502)

Elección

El pasado 8 de abril, el Consejo Superior Universitario y la Junta Electoral Universitaria convocaron a los electores de los distintos cuerpos electorales a la sesión de elección del rector de la USAC para el período 2026-2031.

Previo a la actividad, varios cuerpos electorales no acreditados se apostaron en las puertas de la sede para reclamar su participación en la votación final en la que se elegiría al rector de la USAC. Finalmente, Walter Mazariegos fue reelecto para el período 2026-2030.

Minutos después de iniciada la sesión de elección, un grupo de electores acreditados, considerados de oposición, decidió abandonar las instalaciones tras romper el quórum.

En ese momento, trascendió que cinco estudiantes integrantes de un cuerpo electoral opositor no habían podido salir del lugar y permanecían, supuestamente por su voluntad, en el interior. Por ello, se presentó una exhibición personal a cargo de una jueza de Trabajo de Sacatepéquez, quien acudió a las instalaciones; sin embargo, se registraron algunos incidentes y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

Algunos hechos descritos por los asistentes dan cuenta de que se escucharon detonaciones de arma de fuego dentro de las instalaciones donde se realizaba la elección. Además, elementos policiales y diputados que se encontraban en el lugar fueron repelidos con espuma de extintores.

Finalmente, luego de transcurridos varios minutos, la jueza de Trabajo abandonó las instalaciones custodiada por agentes policiales, quienes la condujeron hasta la sede jurisdiccional ubicada a un costado.