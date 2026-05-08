Empresarios proponen vincular el salario mínimo a la productividad

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El sector privado organizado presentó una hoja de ruta para transformar el mercado laboral guatemalteco, apostando por la certeza jurídica y el crecimiento del empleo formal.

La economía de Guatemala se encuentra frente a una decisión estratégica de mantener un modelo de políticas laborales aisladas o transitar hacia un sistema integrado que conecte directamente el salario con la capacidad productiva del país.

Durante el reciente XII Congreso Laboral, organizado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el sector empresarial entregó a las autoridades del Ministerio de Trabajo la propuesta "Lineamientos de una Política Nacional de Empleo, Productividad y Salarios".

Esta propuesta busca frenar los altos índices de informalidad que afectan a más del 70% de la fuerza laboral, y se enfoca en tres pilares que son la competitividad empresarial, la generación de puestos de trabajo formales y el desarrollo integral de la nación bajo una visión de Estado de mediano y largo plazo.

“El sector empresarial organizado ya tomó su decisión. Estamos listos para invertir. Estamos listos para generar empleo. Estamos listos para construir oportunidades.



Pero Guatemala necesita un esfuerzo compartido. Necesitamos reglas claras. Necesitamos previsibilidad.… pic.twitter.com/F7xlIV6LgE — CACIF (@CACIFGuatemala) May 6, 2026

Certeza y previsión

Durante el Congreso, representantes del sector patronal coincidieron en que el fortalecimiento del mercado laboral guatemalteco requiere de una visión que permita a las empresas planificar sus inversiones con base en indicadores económicos verificables.

En ese sentido, la propuesta sugiere la implementación de fórmulas transparentes que incluyan la inflación, el crecimiento económico y el rendimiento productivo para establecer salarios multianuales que brinden certidumbre frente a la actual discrecionalidad.

Esta estructura busca eliminar la preocupación que genera recibir aumentos salariales sin justificación técnica, lo cual resta visibilidad a los inversores y frena la creación de nuevas plazas.

Esta propuesta, permitiría que tanto el sector empleador como el trabajador tengan reglas claras sobre las condiciones económicas de los próximos años para estimular tanto la inversión nacional como la extranjera.

"Estamos listos para invertir, para generar empleo, para construir oportunidades. Pero Guatemala necesita un esfuerzo compartido. Necesitamos reglas claras, previsibilidad y decisiones basadas en evidencia", manifestó Carlos Arias Bouscayrol, presidente del CACIF.

El Presidente de @CACIFGuatemala, Carlos Arias Bouscayrol, inaugura la jornada con un mensaje contundente: El salario mínimo debe ser sostenible y estar alineado a la productividad para garantizar la competitividad y la creación de más empleos formales. pic.twitter.com/FgY9hU4Xh9 — Cámara del Agro (@CamagroGuate) May 6, 2026

Pilares del desarrollo

La consolidación de un sistema laboral eficiente depende de la creación de incentivos económicos y normativos que reduzcan los costos de la formalidad y simplifiquen la excesiva carga regulatoria que actualmente limita la expansión de las empresas.

El diagnóstico presentado advierte que cada año se incorporan 245 mil personas al mercado laboral, pero en 2025 solo se generaron poco más de 62 mil empleos formales.

Este déficit estructural se traduce en una presión migratoria constante, con más de 100 mil guatemaltecos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos anualmente.

Según los empleadores este contexto subraya la urgencia de modernizar el marco laboral para atraer capitales que generen oportunidades reales y reduzcan la brecha de competitividad frente a otros países de la región centroamericana.

"La productividad y el empleo formal son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las economías, especialmente en contextos donde la informalidad limita el acceso a la seguridad social y el crecimiento", destacó Tulio Cravo, especialista regional en política pública y productividad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Diagnóstico de la Realidad Laboral en Guatemala Categoría Realidades Identificadas Brecha de empleo formal Cada año se incorporan 245,000 personas a la fuerza laboral; sin embargo, en 2025 solo se generaron poco más de 62,000 empleos formales. Informalidad Más del 70% de la población trabajadora opera en la informalidad, lo que limita el acceso a la seguridad social y al crecimiento económico sostenible. Presión migratoria La falta de oportunidades formales impulsa la migración; se registran más de 100,000 guatemaltecos detenidos anualmente en la frontera sur de EE. UU. Competitividad regional Guatemala enfrenta costos laborales y regulatorios que afectan su posición frente a otros países de Centroamérica, dificultando la atracción de inversión. Criterio salarial actual Predominan las decisiones de ajuste salarial basadas en criterios políticos o presiones coyunturales, sin un vínculo técnico con el rendimiento productivo.

Fuente: Lineamientos para una Política Nacional de Empleo, Productividad y Salarios/CACIF.

Rigor técnico

La sostenibilidad de los salarios mínimos está intrínsecamente ligada a la eficiencia en los procesos de producción y a la adopción estratégica de nuevas tecnologías para optimizar la gestión del talento, adviritó la cúpula empresarial.

En ese sentido, la propuesta de lineamientos incluye la creación de un Sistema de Información Laboral y de Productividad que permita tomar decisiones basadas en datos reales y no en criterios políticos.

Para lograr este objetivo, el sector productivo insiste en que cualquier ajuste a las remuneraciones debe mantener una concordancia estricta con el desarrollo sostenible.

La propuesta plantea que los ajustes salariales integren programas de productividad y una modernización del marco normativo que facilite la contratación bajo modalidades que se adapten a las tendencias internacionales de salud ocupacional y gobernanza laboral.

Francisco Ralda, vicepresidente de CACIF, subrayó que los salarios no pueden mejorar de forma sostenible si no aumenta la productividad, y esta última requiere de inversión y reglas de juego claras.

"La política sugerida debe mantener concordancia entre los salarios, la productividad y el desarrollo sostenible, contando con previsibilidad y una visión hacia el futuro", apuntó Ralda, quien también es presidente de la Asociacion Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Como parte del Congreso, se presentó la propuesta “Lineamientos para una Política Nacional de Empleo, Productividad y Salarios”, a cargo de José González-Campo, marcando una hoja de ruta para fortalecer el mercado laboral en Guatemala



El evento concluyó con las palabras de… pic.twitter.com/9s23JOWYCR — CACIF (@CACIFGuatemala) May 6, 2026

Consenso necesario

La construcción de esta política nacional demanda un esfuerzo coordinado entre el Gobierno, los trabajadores y el sector privado para establecer una instancia técnica tripartita que supervise la aplicación de metodologías transparentes en el cálculo de las compensaciones laborales bajo un monitoreo continuo de los impactos económicos.

Con el respaldo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la propuesta busca que la evidencia técnica sea el eje rector de la toma de decisiones, garantizando que el salario mínimo se convierta en una herramienta de crecimiento que incentive la formación profesional y el bienestar social de la población guatemalteca.

"En Guatemala han habido esfuerzos, pero no han sido suficientes... hace falta mucho más para aprovechar las oportunidades", señaló Claudia de Del Águila, Directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, al referirse a los desafíos para capitalizar el potencial económico y fortalecer la competitividad laboral del país frente a sus pares regionales.

Ejes de la Política e Instrumentos de Implementación

Ejes estratégicos Instrumentos para la implementación Económico Incentivos a la formalización: Reducción de barreras de entrada al sistema formal.

Promoción de la inversión: Creación de condiciones para capitales nacionales y extranjeros. Institucional Instancia técnica tripartita: Creación de un ente (Gobierno, Empleadores, Trabajadores) para la toma de decisiones basada en datos.

Coordinación interinstitucional: Alineación entre el Mintrab, el Mineco y el sector privado. Técnico Sistema de Información Laboral: Plataforma de datos reales sobre empleo y productividad.

Salarios Multianuales: Fórmula de cálculo transparente que incluya inflación, crecimiento y productividad para dar previsibilidad. Normativo Modernización del marco laboral: Adaptación de leyes a nuevas realidades tecnológicas (como el teletrabajo o IA).

Simplificación regulatoria: Eliminación de trámites excesivos para el cumplimiento patronal. Seguimiento Monitoreo continuo: Evaluación constante de los impactos de la política.

Programas de productividad: Capacitación técnica para elevar el valor del trabajo.

Fuente: Lineamientos para una Política Nacional de Empleo, Productividad y Salarios/CACIF.