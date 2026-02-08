Versión Impresa
Localizan el cuerpo de un hombre en una calle de Villa Nueva

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 08:53
Entre arbustos y plantas se encontraba este macabro hallazgo. (Foto:&nbsp;Bomberos Municipales)

Un cuerpo inerte fue descubierto en plena vía pública.

En horas de la mañana del 8 de febrero, vecinos y peatones que circulaban sobre la Calzada Raúl Aguilar Batres y 44a. calle de la zona 11, de Villa Nueva, notificaron esta emergencia a los Bomberos Municipales.

Al llegar, los cuerpos de socorro identificaron que se trataba de un hombre, de 35 años aproximadamente, con un golpe en el cráneo.

(Foto:Bomberos Municipales)
(Foto:Bomberos Municipales)

Preliminarmente, podría ser la causa de su deceso.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se encuentran recabando las pistas del caso para indagar.

