Localizan el cuerpo de un hombre en una calle de Villa Nueva

Un cuerpo inerte fue descubierto en plena vía pública.
En horas de la mañana del 8 de febrero, vecinos y peatones que circulaban sobre la Calzada Raúl Aguilar Batres y 44a. calle de la zona 11, de Villa Nueva, notificaron esta emergencia a los Bomberos Municipales.
Al llegar, los cuerpos de socorro identificaron que se trataba de un hombre, de 35 años aproximadamente, con un golpe en el cráneo.
Preliminarmente, podría ser la causa de su deceso.
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se encuentran recabando las pistas del caso para indagar.