¡Hasta el 1 de mayo! Subsidio a los combustibles aplicará el próximo mes

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El Gobierno informó que, debido a los plazos, el subsidio para reducir el costo de los combatibles será aplicable hasta el 1 de mayo.

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El Ministerio de Finanzas Públicas confirmó que el subsidio temporal a los combustibles comenzará a ejecutarse a partir del 1 de mayo, luego de completar un proceso acelerado de readecuación presupuestaria derivado de la entrada en vigencia del Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que luego de entrada en vigencia de la Ley este 21 de abril, se activará un cronograma administrativo que permitirá garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para financiar el subsidio.

"Mañana mismo vamos a remitir los oficios a las diferentes entidades del Estado que están involucradas en estos movimientos presupuestarios que hay que hacer", indicó el funcionario.

Plazos entre instituciones

Detalló que entre el 22 y 23 de abril las instituciones deberán trasladar los expedientes correspondientes a los espacios presupuestarios que serán reorientados.

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos se refiere al subsidio que será otorgado a los combustibles en los próximos días.



Estuardo Paredes pic.twitter.com/GEbs72TvdF — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 20, 2026

Según el ministro, durante la semana siguiente se realizará la revisión técnica, elaboración y documentación de los movimientos presupuestarios.

Explicó que este proceso, que usualmente puede tardar entre tres y cuatro semanas, será reducido a poco más de una semana como parte de una estrategia para agilizar la implementación del apoyo económico.

El cronograma establece que el 28 de abril el Ministerio de Finanzas remitirá a la Secretaría General de la Presidencia el expediente con el Acuerdo Gubernativo que oficializa los ajustes presupuestarios.

Posteriormente, el 30 de abril se prevé su publicación, una vez firmado por el presidente Bernardo Arévalo y los ministros involucrados.

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"De tal forma que a partir del 1 de mayo estaría entrando en vigencia la ejecución del subsidio que durará tres meses a partir de esta fecha", puntualizó Menkos.

El Decreto 11-2026, publicado en el Diario de Centro América, establece un subsidio temporal destinado a reducir el precio del diésel y de las gasolinas súper y regular, como una medida para mitigar el impacto del incremento en los precios internacionales de los combustibles.

El apoyo contempla Q8.00 por galón de diésel y Q5.00 por galón de gasolina, montos que deberán reflejarse directamente en el precio final al consumidor.

El subsidio duraría hasta tres meses o hasta que se agoten los Q 2,000 millones de presupuesto. (Foto: Archivo / Soy502)

La normativa fija una vigencia de tres meses desde la implementación del subsidio o hasta que se agoten los recursos asignados, lo que ocurra primero.

Para financiar la medida, se autorizó un monto de Q2,000 millones, mientras que el Ministerio de Energía y Minas tendrá a su cargo la emisión del reglamento correspondiente en un plazo de cinco días tras la entrada en vigencia de la ley.