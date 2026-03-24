Salud renal en alerta: especialistas piden fortalecer la prevención en el país

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Expertos en salud analizan la situación de la enfermedad renal en Guatemala durante el Día Mundial del Riñón. Conoce los factores de riesgo, la importancia del diagnóstico temprano y los desafíos que enfrenta el sistema de salud pública.

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Con motivo del Día Mundial del Riñón, especialistas en salud se reunieron en un foro para analizar la situación de la enfermedad renal en el país y promover acciones enfocadas en la prevención y el diagnóstico temprano.

Durante la actividad organizada por Nipro Guatemala y la Corporación Integral de Diálisis (CID), expertos coincidieron en que la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Guatemala figura entre los países de América Latina con mayor prevalencia de esta condición, la cual afecta a millones de personas y continúa en aumento.

Especialistas se reunieron en un foro por el Día Mundial del Riñón para analizar la situación de la enfermedad renal en Guatemala. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El director médico de la Corporación Integral de Diálisis, Herbert Ferrer, explicó que uno de los principales retos es que esta enfermedad suele desarrollarse de manera silenciosa, por lo que muchas personas desconocen que la padecen hasta que se encuentra en etapas avanzadas.

"Es fundamental fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana. La educación en salud permite que la población identifique factores de riesgo y tome decisiones informadas para cuidar sus riñones", indicó.

Factores de riesgo

En el foro también se abordaron las principales causas asociadas a la enfermedad renal. Carlos Avendaño, director médico de la CID, señaló que padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso y los hábitos de vida poco saludables influyen directamente en el desarrollo de esta condición.

Además, se destacó que la enfermedad renal crónica afecta con frecuencia a personas entre los 29 y 60 años, es decir, a una población que se encuentra en edad productiva, lo que genera un impacto significativo tanto en el ámbito social como económico.

Avances y desafíos

Los especialistas también señalaron que, aunque en las últimas décadas se han registrado avances importantes en los tratamientos, como el acceso a trasplantes renales y mejoras en la tecnología para hemodiálisis, el sistema de salud aún enfrenta desafíos para atender la creciente demanda de pacientes.

En Guatemala se han realizado alrededor de dos mil trasplantes renales en el sistema de salud pública, sin embargo, el presupuesto destinado a la atención de esta enfermedad resulta limitado frente al aumento de casos.

Otro de los retos señalados es la escasez de especialistas. Se estima que el 95 % de los nefrólogos del país se concentran en la capital, mientras que en los departamentos la atención especializada es limitada. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente siete nefrólogos por cada millón de habitantes.

Expertos recomiendan hidratación adecuada, alimentación balanceada y controles médicos para cuidar la salud renal. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Recomendaciones

Ante este panorama, los expertos hicieron un llamado a fortalecer la cultura de prevención. Mantener una hidratación adecuada y adoptar una alimentación balanceada baja en sodio.

Realizar actividad física regular, controlar la presión arterial y los niveles de glucosa, reducir el consumo de bebidas carbonatadas o energizantes y evitar la automedicación.

Con este tipo de espacios de diálogo, Nipro Guatemala y la Corporación Integral de Diálisis buscan impulsar la conversación nacional sobre la salud renal y promover una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención, el autocuidado y el diagnóstico oportuno.