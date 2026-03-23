Hospital de San Benito recibe equipo de ecocardiograma

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El nuevo equipo médico ayudará a atener a la población del lugar y municipios cercanos.

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El Ministerio de Salud Públicas y Asistencia Social (MSPAS) informó que el Hospital de San Benito, Petén, adquirió un moderno equipo de ecocardiograma.

Este permite diagnosticar de forma oportuna enfermedades cardiovasculares en todo tipo de pacientes, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

El Ministerio de Salud señaló que con este fortalecimiento "el hospital da un paso significativo para obtener resultados en menor tiempo".

El equipo médico recibido es de última generación. (Foto: MSPAS / Soy502)

Dentro de los aportes está que más personas tendrán la posibilidad de acceder a atención especializada sin tener que viajar largas distancias o asumir costos elevados.

El hospital, que proporciona servicios de forma gratuita, se ha convertido en un punto de referencia no solo para Petén, sino también para pacientes de regiones aledañas.

El director del hospital César Ortiz expresó su agradecimiento al personal de salud por su compromiso y dedicación en la implementación de este servicio.

El nuevo equipo evitará que las personas tengan que viajar para recibir atención especializada. (Foto: MSPAS / Soy502)

Asimismo, manifestó que se continúan haciendo esfuerzos por la calidad de atención para las personas.

El cardiólogo Julio Vásquez, destacó que "es un equipo moderno que tiene todos los requerimientos actualmente necesarios para hacer el electrocardiograma".

La habilitación de este ecocardiograma fortalece el Modelo Integral Incluyente basado en Redes de Atención en Salud.