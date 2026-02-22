Descubren a enfermera robando medicina del hospital donde laboraba

Los medicamentos eran transportados entre bolsas de plástico.
LEE TAMBIÉN: La joven salvadoreña que fue hallada sin vida en el Periférico, zona 11
Al realizarse el control de egreso del personal en el Hospital General de Sololá, se detectó un cargamento secreto que llevaba consigo una enfermera.
La mujer fue descubierta tratando de esconder medicamento en bolsas de plástico en el interior de su mochila.
La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a su captura dado que se identificó que los medicamentos fueron sustraídos sin autorización.