Descubren a enfermera robando medicina del hospital donde laboraba

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 10:19
La profesional de la salud fue descubierta llevándose el medicamento. (Foto: Shutterstock)

Los medicamentos eran transportados entre bolsas de plástico.

Al realizarse el control de egreso del personal en el Hospital General de Sololá, se detectó un cargamento secreto que llevaba consigo una enfermera.

Estos eran los medicamentos sustraídos del hospital ubicado en la zona 2 de Sololá. (Foto: PNC)
La mujer fue descubierta tratando de esconder medicamento en bolsas de plástico en el interior de su mochila.

La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a su captura dado que se identificó que los medicamentos fueron sustraídos sin autorización.

(Foto: PNC)
