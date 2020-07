El mensaje de Giammattei a seis meses de su Gobierno

El presidente Alejandro Giammattei reconoció los avances y logros en sus primeros seis meses de Gobierno, en un mensaje sorpresivo a través de los diferentes canales Estatales.

Giammattei habló de la instalación de mesas interinstitucionales, entre ellas la de Seguridad y Justicia coordinada en conjunto con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas.

La creación del Centro de Gobierno es otro de los aspectos que Giammattei resaltó como un logro durante su gestión, así como la instalación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

El Presidente aseguró que ha tenido un Gabinete de alto nivel que le ha permitido avanzar, aunque en sus primeros seis meses ya cambió a dos ministros y, por lo menos, cuatro viceministros, principalmente en el área de Salud.

El mandatario también mencionó la construcción de cinco hospitales temporales para atender la emergencia del Covid-19, así como la instalación de la cámara hiperbárica en el Hospital de Escuintla, la cual fue extinguida a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Además, mencionó la entrega de alimentos a los estudiantes, como otro logro, así como los comedores que se han estado utilizando para brindar alimentación a los hospitales. Mientras que habló de las visas temporales, contrabando, tasa de homicidios y remozamiento de escuelas.

"No se trata de buenas intenciones, van a ser los actos los que definan el futuro del país. Este Gobierno no se detiene, porque este país no se detiene", manifestó el mandatario al final de su mensaje.