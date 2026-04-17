Condenan a hombre por estafa millonaria a guatemaltecos

Un hombre fue condenado por lavado de dinero, tras recibirlo en su cuenta producto de estafas y engaños.
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El Tribunal Quinto de Sentencia Penal encontró culpable a Oscar M. por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Al acusado le impuso una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de Q3 millones 419 mil. Según la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el hombre recibió en su cuenta bancaria la cantidad de la multa impuesta (Q3 millones 419 mil) a través de diferentes depósitos.
Los depósitos provenían de diferentes departamentos, entre estos Petén, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, Zacapa y Quetzaltenango.
Modo de operar
La Fiscalía logró demostrar ante el Tribunal, que el condenado, recibía el dinero tras engañar a varias personas, pues les llamaban y les hacían creer que se había ganado un vehículo. Luego, les indicaban que debían depositar dinero en efectivo de "gastos administrativos" para recibirlo.
Las víctimas hicieron los depósitos, pero todo se trataba de una estafa, mientras el acusado al recibir el dinero en su cuenta retiraba la totalidad a través de cheques propios, en cajeros automáticos o por transferencia a otros bancos.