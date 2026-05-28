¡Paso bloqueado! Enfrentamiento armado deja un fallecido en la ruta Interamericana

El paso vehicular con dirección al occidente ha quedado totalmente bloqueado debido a que hay un fallecido y heridos.
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Un enfrentamiento armado sucedió la tarde de este jueves 28 de mayo, en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.
De manera preliminar se ha dado a conocer de que presuntos delincuentes dispararon contra la Policía Nacional Civil (PNC) al momento de ser descubiertos, por lo que agentes respondieron al ataque.
En el lugar de los hechos, sobre la cinta asfáltica, ha quedado sin vida un hombre quien se transportaba en una motocicleta y a escasos metros ha quedado una pistola.
Además, otras personas resultaron heridas, pero hasta el momento se desconoce el número exacto de víctimas.
La PNC ha realizado el cierre total en la carretera con sentido hacia el occidente del país, por lo que se se recomienda utilizar rutas alternas.