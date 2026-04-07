Tránsito lento: enfrentamiento armado provoca congestionamiento en la San Juan

Se encuentra bloqueada por completo la carretera en el kilómetro 20, en San Pedro Sacatepéquez.
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Un enfrentamiento armado que ha dejado un fallecido y al menos seis heridos se registró en el kilómetro 20 del cantón Las Limas, en San Pedro Sacatepéquez, en donde el paso vehicular se encuentra bloqueado.
Esto ha provocado congestionamiento en el lugar y las largas filas de vehículos se han hecho notar hasta la calzada San Juan.
Asimismo, en la calzada Roosevelt con dirección hacia el occidente se reporta afluencia vehicular debido a que algunos conductores han optado por utilizar esta ruta.