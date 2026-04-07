¡Tiroteo! Enfrentamiento armado deja varios heridos este lunes (video)

Agentes de la PNC se enfrentaron a balazos con desconocidos en plena carretera.
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Un enfrentamiento armado se registró la tarde de este lunes 6 de abril en el kilómetro 20 de la ruta a San Juan Sacatepéquez.
En el lugar han quedado varias personas heridas de bala, por lo que han sido alertados los Bomberos Voluntarios.
En imágenes que circulan por medio de las redes sociales se observa a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) accionando en el lugar.
De momento se desconoce el motivo de este enfrentamiento en el que estarían involucrados los tripulantes de un picop y una camioneta tipo agrícola, según la información inicial.
*Noticia en desarrollo