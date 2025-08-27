Enrique Iglesias y Ana Kournikova tendrán a su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están a la espera de su cuarto hijo.
La pareja ya comparte tres hijos: los mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco, ahora se une un nuevo miembro a la familia. Ambos mantienen su vida familiar bajo la más estricta privacidad
La revista "¡Hola!" lanzó la noticia en exclusiva, afirmando que una fuente cercana a la pareja expresó que están emocionados. La ex tenista fue vista trayendo a sus hijos de la escuela y los fotógrafos captaron su vientre abultado.
El cantante de 50 años contó en los "40 Music Awards" en ocasiones que está feliz, disfrutando de los niños de poder llevarlos al colegio y verlos crecer".
En 2023 el cantante dio a conocer que dejaría de hacer discos, aunque continuaría lanzando sencillos y haciendo giras musicales alrededor del mundo.