Enrique Iglesias, de sex symbol a un amoroso papá

Aún no olvidamos aquellas imágenes del Enrique Iglesias de la década de 1990, con las mangas de la camisa que le llegaban hasta los nudillo, los ojitos enamorados, su físico atlético y su voz melodiosa y acaramelada. Sin duda fue el sex symbol ibérico durante varias décadas.

Con sus 1.87 metros, una barba corta y un look total black, el madrileño deja en claro que sigue siendo un sex symbol para muchas, pues su sola presencia enamora.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Dec 22, 2019 at 3:42pm PST

Sus primeros éxitos fueron "Experiencia religiosa", "Nunca te olvidaré", "Enamorado por primera vez", "Cosas del amor" y "solo en ti", y con estas sentidas canciones ha llenado muchísimos conciertos en todo el mundo.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Oct 29, 2019 at 4:14pm PDT

Así lo hizo también con temas más modernos como "Move To Miami", "I'm A Freak", "I Like How It Feels", "Heartbeat" y "El Perdedor". Y sus seguidoras no dejan pasar momento para admirar sus atributos.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Oct 7, 2019 at 11:21am PDT

La nostalgia, su capacidad de mantenerse joven y reinventarse constantemente siguen llenando auditorios.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Sep 7, 2019 at 5:03pm PDT

El cantante español radicado en Miami logró alejarse de la figura de galán latino para convertirse en una celebridad pop de alcance global. Es consagrado en Europa, los Estados Unidos y toda Sudamérica.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Aug 25, 2019 at 12:14pm PDT

Sin embargo, su esposa Anna Kournikova, y sus hijos Nicholas, Lucy y su bebé recién nacido, llegaron a cambiarle la vida. Ni rastros quedan de aquellas imágenes de un Enrique que vivía besando a todas sus fans en cada concierto y por las calles.

Ahora, el español luce como un orgulloso y tierno papá de sus, ahora, tres pequeños hijos.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Oct 15, 2019 at 7:01am PDT

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on May 25, 2019 at 4:01pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Aug 29, 2018 at 3:46pm PDT

*Con datos de El planeta urbano

