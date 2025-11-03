"Enter Sandman" pone ritmo a las alineaciones del Real Madrid

-

Uno de los mayores éxitos de Metallica resuena en el estadio.

La agrupación estadounidense de heavy metal forma parte de la nueva presentación en el marcador de uno de los equipos de futbol más importantes del mundo.

El estadio se iluminó mientras sonaba el clásico de Metallica. (Foto: X)

Desde el partido ante el Valencia, el Real Madrid sorprendió a sus seguidores en el estadio al reproducir Enter Sandman, uno de los grandes hits de Metallica, como parte del anuncio de la alineación de los futbolistas antes de cada partido en el Bernabéu.

En un video publicado por un fanático desde la cancha, se aprecia cómo los focos bajaron y la música comenzó a sonar mientras los presentes coreaban el nombre de los primeros once jugadores.

Los aficionados corearon al ritmo del heavy metal en el estadio. (Foto: X)

La escena, mitad concierto y mitad ceremonia futbolística, logró fusionar al público con el equipo en una atmósfera tan vibrante como inolvidable.

La música de Metallica acompaña la alineación del equipo. (Foto: X)

Trasfondo de Enter Sandman

La canción explora el miedo a la noche desde la perspectiva de un niño, abordando la inquietud que genera la oscuridad y la presencia de figuras misteriosas cuando el cielo se oscurece.