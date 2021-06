Metallica cantará con J Balvin, Juanes y Miley Cyrus y los memes empezaron a sonar

Esta noticia dejó a muchos sorprendidos y las reacciones, burlas y aprobaciones, no se hicieron esperar en redes sociales.

La banda Metallica integrada por los intérpretes de Enter the Sandman, Battery, One y All Nightmare Long, celebrarán su 30 aniversario con un álbum poco convencional, el "Metallica The Black List", tendrá colaboraciones con artistas pop como J Balvin, Juanes, Mon Laferte y el dúo pop Ha*Ash.

(Foto: Metallica)

Algunos fanáticos expresaron desilusión, pues consideraron una trágica versión de "Enter the Sandman", interpretada por Juanes.

Sin embargo, otros aseguraron que será una experiencia inolvidable el que los fans más herméticos de la banda tendrán que "disfrutar" la colaboración de los artistas del pop y regueton.

Los usuarios aprovecharon para mofarse de las clásicas aseveraciones de los fanáticos del cuarteto, en las que catalogan a la banda como superior en géneros musicales, la ironía, las nuevas colaboraciones están plagadas de artistas pop y reguetoneros.

Una celebración d el "Black Album"

La banda escribió en sus redes sociales que será una remasterización para celebrar el Black Album. También adelantaron el track list, en el que se puede leer que Alessia Cara y The Warning interpretarán "Enter the SandmanW, junto a Juanes.

El Instituto Mexicano del Sonido junto con Gera Mx y La Perla, el clásico "Sad But True". Mientras que J Balvin, cantará "Where I May Roam".

El homenaje a The Black Album contará con más de 50 artistas invitados. Entre otros famosos también figuran: Elton John, la agrupación Weezer, Rodrigo y Gabriela, además de Portugal y The Neptunes.