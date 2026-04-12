Estas fueron las palabras del padre de Jesler Palacios durante el funeral (video)

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"Ya estás en casa", fue la frase del padre de Jesler al ingresar al lugar donde está siendo velado.

La caravana que acompañó el cuerpo de Jesler Palacios llegó a su lugar de origen tras su muerte, la tarde del 11 de abril, al municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

En este recorrido, cientos de personas salieron a despedirlo y recordarlo. Su padre, Alirio Palacios, quien habría permanecido presente y dado seguimiento al operativo de búsqueda de su hijo, ofreció un mensaje emotivo tras el traslado del cuerpo, que fue rescatado de las profundidades del lago de Atitlán.

"No será un velorio, será una fiesta, porque mi hijo está en el cielo", exclamó tras agradecer a los vecinos y amigos cercanos, quienes lo acompañan en su luto.

Estas fueron las palabras del padre de Jesler Palacios a su llegada a Barillas, Huehuetenango.

: Producciones Miguel Lucas Tv. (Facebook) pic.twitter.com/9lSOhaJG3x — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) April 12, 2026

El cuerpo del joven de 28 años, fue encontrado luego de siete días de una búsqueda intensa por parte de los Bomberos Voluntarios, la última vez que fue visto fue al saltar de un jetcar el pasado sábado 4 de abril.