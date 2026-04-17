Bickerstaff es elegido por sus colegas como el mejor entrenador del año en la NBA

J.B. Bickerstaff, de los Detroit Pistons, fue elegido entrenador del año este viernes por la asociación de entrenadores de la NBA (NBCA).
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Llegado a Míchigan a mediados de 2025, Bickerstaff guio a los Pistons de regreso a los playoffs el año pasado y dominó la Conferencia Este durante esta temporada regular (60 victorias y 22 derrotas), algo que no sucedía desde 2007.
El estadounidense de 47 años sucede a Kenny Atkinson, entrenador de los Cleveland Cavaliers, como el mejor conductor de la campaña en la liga de baloncesto de Norteamérica.
Tras años de penurias, los Pistons comienzan sus playoffs el domingo y se enfrentarán a los Charlotte Hornets o a los Orlando Magic, que se miden este viernes en el play-in.
Los premios individuales oficiales de la NBA, en particular el de entrenador del año, se entregarán durante los playoffs. Eso sí, la votación de un panel de miembros de los medios concluye este viernes.