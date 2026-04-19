Entrenadora de Guatemala fue expulsada por patear una pelota (video)

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La azul y blanco necesitaba ganar en territorio costarricense para alcanzar el sueño mundialista.

EN CONTEXTO: La Selección Femenina se despide del sueño mundialista tras goleada en Costa Rica

La selección femenina de Guatemala se jugaba la vida frente a Costa Rica en busca de seguir con el sueño rumbo al Mundial de la categoría del 2027.

Sin embargo, lo que empezó como una ilusión, pronto se convirtió en una pesadilla para las dirigidas por Karla Maya.

Cuando transcurría el minuto 35 y con el marcador 1-0 favorable para Costa Rica, la estratega de la azul y blanco pateó una pelota que una jugadora tica iba a tomar para realizar un saque de manos.

La situación fue reportada a la árbitra, quien se acercó y le mostró la tarjeta roja a la estratega.

A pesar de reclamar, la decisión de la silbante se sostuvo.

¡EXPULSADA LA TÉCNICA DE GUATEMALA! Karla Maya recibió tarjeta roja por patear el balón y retrasar la reanudación del partido.



▶️El clasificatorio femenino de la Concacaf en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3dJIpb1dDm — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) April 19, 2026

Tras la expulsión, las ticas terminaron con la victoria 3-0, dejando a Guatemala fuera de la competencia.