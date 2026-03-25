Por delito electoral, exalcalde de Santa Catarina Pínula es enviado a juicio

-

El exalcalde de Santa Catarina Pínula, Víctor Alvarizaes, fue enviado a juicio por haber organizado un evento del "Día de la madre" con fines proselitistas.

OTRAS NOTICIAS: CSU conocerá siete expedientes de cuerpos electorales

El juzgado Quinto Penal, a cargo del juez Arnulfo Carrera, resolvió enviar a juicio al exalcalde de Santa Catarina Pínula, Víctor Alvarizaes, por el delito de abuso de autoridad con propósito electoral.

Con esto, aunque aún no se tiene claro el Tribunal que conocerá este caso, el juzgador también decidió programar para el próximo 14 de mayo la audiencia de ofrecimiento de prueba.

Alvarizaes es señalado de haber cometido el delito de abuso de autoridad con propósito electoral al ocultar, supuestamente, una actividad de campaña del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), con el festejo del día de la Madre.

A juicio

La petición de que el exalcalde de Santa Catarina Pínula fuera llevado a juicio fue presentada ante el juez por parte del Ministerio Público (MP), en una segunda ocasión, luego de que la fiscalía recabara más indicios contra el exjefe edil.

La acusación del MP se basa, supuestamente, en los señalamientos que Alvarizaes utilizó fondos de la comuna que dirigía para promocionar su imagen durante la campaña electoral del 2015 con el partido LIDER.

Es de resaltar que, con anterioridad, el caso conocido como Día de la Madre había sido clausurado provisionalmente en el 2024 por la jueza Aurora Gutiérrez, quien ordenó al MP ampliar la investigación.

El exalcalde Victor Alvarizaes promovía su imagen en busca de su reelección a la alcaldía de Santa Catarina Pinula, según publicaciones de la época. (Foto: Redes Sociales)

Hechos

Según el MP los hechos que se le imputan al exjefe edil se dieron cuando éste era candidato del desaparecido partido LIDER, durante las elecciones generales del 2015, en la que se promovía como candidato presidencial a Manuel Baldizón.

De esa cuenta, la Fiscalía contra Delitos Electorales, señaló a Alvarizaes por el delito de abuso de autoridad con fines electorales, específicamente en el caso conocido como "Día de la madre", en el que supuestamente se utilizaron fondos municipales para organizar un evento con fines proselitistas.