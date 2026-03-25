CSU conocerá siete expedientes de cuerpos electorales

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CSU sesionará para conocer los expedientes de siete cuerpos electorales que participarán en la elección del próximo rector de la USAC, prevista para el 8 de abril.

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Para hoy, a partir de las 15:00 horas, el pleno del Consejo Superior Universitario (CSU), sostendrá, de manera virtual, su sesión ordinaria en la que conocerán asuntos relacionados a la elección del nuevo rector, período 2026-2030.

Según la agenda prevista, los consejeros conocerán la opinión y pronunciamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Junta Electoral Universitaria de la elección de profesores titulares, de profesionales no catedráticos y estudiantes electos que participarán en la elección del próximo rector.

De esta cuenta, se tendrá a la vista los expedientes elección de siete cuerpos electorales, entre los que resaltan las facultades de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, así como de los Colegios Profesionales de Ingenieros de Guatemala, Humanidades, y de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala.

Walter Mazariegos, actual rector de la USAC (Foto: Archivo/Soy502)

Expedientes

De acuerdo a su orden, los primeros tres expedientes que serán conocidos tienen que ver con la elección de cinco profesores titulares de la Facultad de Humanidades, cinco profesionales no catedráticos de la USAC y miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala, y cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que integrarán el cuerpo electoral universitario que elegirá al rector de la USAC.

Seguido, tendrán a la vista los expedientes de elección de cinco profesores titulares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cinco estudiantes de la Facultad de Humanidades, y cinco profesores no catedráticos y miembros del Colegio de Humanidades.

Por último, también verán el expediente electoral relacionado con la elección de cinco profesionales no catedráticos de la USAC y miembros del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala.

Elección

Previo a realizarla elección del nuevo rector, según las fechas en que se haya celebrado la elección de los cuerpos electores, las diez facultades y 14 Colegios Profesionales debieron haber presentado el respectivo expediente electoral a la Secretaría General de la USAC, el pasado 16 de marzo.

Esto debido a que la convocatoria para la elección del nuevo rector esta prevista para el próximo miércoles 8 de abril a efectuarse en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.