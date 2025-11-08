La Navidad llegó a la ciudad: estas son las rutas alternas para este sábado

Durante este sábado, las zonas 1,3,4, 5 y 16 se llenarán de fiesta con la llegada de la temporada navideña.
Esté sábado 8 de noviembre iniciarán las actividades navideñas de la Municipalidad de Guatemala desde las 18:00 horas frente al Palacio Municipal, ubicado en 22 calle 6-77, zona 1.
El primer desfile navideño comenzará a las 20:00, en la zona 3 de Guatemala, desde la 3a. calle y Avenida Elena hasta la 4a. Avenida y 24 calle.
Las rutas que podrán ser una alternativa son la 9a., 10a., 11 y 12a. avenida, así como la Avenida del Cementerio, la Avenida Elena o en 10a. Avenida de la zona 5.
Además, hoy se espera afluencia en las cercanías de la ciudad Cayalá, por su inauguración navideña, a partir de las 17:00 horas.
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, estas serán las rutas alternas:
- Vista Hermosa, zona 15.
- Bulevar Acatan, San Isidro, Zona 16.
- Colonia Santa Rosita, zona 16 buscando la Calzada La Paz, hacia zona 5.
- Kanajuyú zona 16 desde el Bulevar Austriaco, zona 16.
Y para la circulación por los conciertos de Ricardo Arjona, recomendó apoyarse en estas vías al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias:
- Desde la avenida Bolívar hasta la Avenida del Cementerio.
- Bulevar La Asunción, para conectarse entre Vista Hermosa zona 15 y el Centro Histórico, zona 1.
- El sector de la Torre del Reformador, zona 9.
- En la 10a. calle de la zona 1 hacia la calle Martí.
- La 5a. calle, de la zona 10 hacia la zona 9.