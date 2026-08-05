"Su cuadro es estable", revela vicepresidente Herrera sobre la salud de Arévalo

Tras concluir la reunión con el Concyt, la vicepresidente Karin Herrera se refirió a la salud del presidente Bernardo Arévalo.
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La vicepresidenta Karin Herrera aseguró que el cuadro clínico del presidente Bernardo Arévalo es estable, esto luego de trascender que tiene un padecimiento intestinal, lo que le impide participar en actividades públicas.
La declaraciones de la vicemandataria se dieron al concluir la reunión con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) en donde se busca aprobar el anteproyecto de presupuesto 2027.
Sobre la evolución del estado de salud del mandatario, agregó que se encuentra en recuperación y que prontamente se reincorporará a sus actividades diarias.
Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la afección de Arévalo es de tipo gastrointestinal. Según su titular Karina García, el presidente está pendiente del quehacer del país.
Al respecto, Herrera agregó que en esta semana se verá nuevamente al presidente en una actividad.