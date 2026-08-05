¡Multado! Tráiler empotrado en mercado de Villa Nueva no tiene limitador de velocidad

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El vehículo de transporte que se empotró en varios comercios no cuenta con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) y fue sancionado.

La Dirección General de Transportes (DGT) sancionó con una multa al propietario de un tráiler que se empotró esta madrugada en el mercado central de la zona 1 de Villa Nueva.

De acuerdo con Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, la DGT determinó que este vehículo de transporte pesado no contaba el Sistema Limitador de Velocidad (SLV).

La DGT estableció que el transporte pesado no cuenta con SLV. (Foto: PMT de Villa Nueva)

Por lo tanto, las autoridades procedieron a colocar la multa de Q20,011.40, la cual corresponde a cinco salarios mínimos, según lo establece la normativa vigente.

Inspectores de la DGT colocaron la notificación por escrito de la multa en el vehículo de transporte pesado. El piloto del mismo habría huido del lugar tras el percance vial que dejó serios daños materiales.

El propietario del tráiler recibió una multa de Q20,011.40. (Foto: PMT de Villa Nueva)

Locales destruidos

Varios locales de dicho mercado fueron destruidos debido al fuerte impacto que se registró este miércoles, en donde ninguna persona resultó herida, ya que por la hora no se encontraba nadie en el lugar.

Luego de varios hora de labores, el tráiler logró ser retirado con una grúa, mientras las autoridades de la localidad evalúan los daños ocasionados.