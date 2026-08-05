Kevin García gana presea de bronce para Guatemala en natación artística

Guatemala sigue ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante este miércoles.
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El deportista nacional Kevin García se quedó con la medalla de bronce en la prueba de solo técnico de natación artística.
El guatemalteco firmó una destacada presentación bajo el agua y recibió una puntuación de 171.4159, suficiente para asegurar un lugar en el podio de la competencia.
La medalla de oro fue para el colombiano Gustavo Sánchez, mientras que la plata quedó en manos del mexicano Diego Villalobos.
Con este resultado, García aporta una nueva presea para la delegación guatemalteca en una jornada que continúa dejando alegrías para el deporte nacional en República Dominicana.