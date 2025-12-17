"Era un helicóptero ambulancia", aclara el Ministro de la Defensa

-

Las declaraciones del ministro de la Defensa sobre el conflicto de Nahualá en la conferencia de prensa La Ronda.

El ministro de la Defensa, José Martínez indicó en La Ronda de prensa de este miércoles 17 de diciembre, que el helicóptero que se encontraba sobrevolando en territorio de Nahualá e Ixtahuacán era una nave ambulancia, a diferencia de lo que se había mencionado como hipótesis de que este había atacado a pobladores.

Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que además de ser un helicóptero ambulancia, los atacantes abrieron fuego contra la nave cuando se encontraban evacuando heridos.

Hubo un intercambio de disparos entre grupos armados pertenecientes a las comunidades en conflicto. (Foto Ilustrativa: Archivo/Soy502)

Acciones para Nahualá e Ixtahuacán

Durante la ronda también se habló sobre ciertas acciones que se tomarán en el lugar del conflicto para poder localizar los buzones de armas y desmantelar grupos ilegales que ponen en riesgo la vida de los pobladores de ambas comunidades.

De ese modo, algunas acciones a realizar son identificar a personas con órdenes de aprehensión, facilitar al Ministerio Público las investigaciones competentes y eliminar el armamento pesado con el que se realizó el enfrentamiento.

General José Martínez, Ministro de la Defensa Nacional, indicó que realizan investigaciones. (Foto: Eduardo Paredes/Colaborador)

Narcotráfico en Guatemala

Ministro de la de la defensa indicó que respecto al tema de los ataques en Huehuetenango, Guatemala no tiene cárteles de narcotráfico y que las estructuras criminales que trabajan en ese rubro dentro del país son solo un "brazo" para cometer actos ilícitos.