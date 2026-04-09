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¡Quinto día! Así buscan a Jesler Palacios en el Lago de Atitlán (video)

  • Por Jessica González
09 de abril de 2026, 13:09
La familia mantiene la esperanza de encontrar el cuerpo. (Foto: captura de video)

La familia mantiene la esperanza de encontrar el cuerpo. (Foto: captura de video)

Cuerpos de socorro mostraron imágenes de cómo realizan la búsqueda.

EN CONTEXTO: Surge otro video de Jesler Palacios aferrándose al Jetcar tras lanzarse

A cinco días de la tragedia, cuerpos de socorro siguen buscando a Jesler Palacios, quien desapareció luego de lanzarse en la Bahía del lago de Atitlán, Panajachel Sololá, mientras navegaba en un Jetcar.

Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo.

Este jueves 9 de abril, la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios compartieron imágenes sobre la intensa búsqueda que siguen realizando para encontrar el cuerpo. 

Jesler viajó a Panajachel con un grupo de amigos, pero familiares aseguran que hasta ahora no tienen certeza de lo ocurrido.

Sin embargo, han pedido ubicar a la joven que lo acompañaba el día del incidente. 

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