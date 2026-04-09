¡Quinto día! Así buscan a Jesler Palacios en el Lago de Atitlán (video)

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Cuerpos de socorro mostraron imágenes de cómo realizan la búsqueda.

EN CONTEXTO: Surge otro video de Jesler Palacios aferrándose al Jetcar tras lanzarse

A cinco días de la tragedia, cuerpos de socorro siguen buscando a Jesler Palacios, quien desapareció luego de lanzarse en la Bahía del lago de Atitlán, Panajachel Sololá, mientras navegaba en un Jetcar.

Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo.

Este jueves 9 de abril, la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios compartieron imágenes sobre la intensa búsqueda que siguen realizando para encontrar el cuerpo.

La sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios siguen buscando a Jesler Palacios



Video: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/30taBQTex0 — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 9, 2026

Jesler viajó a Panajachel con un grupo de amigos, pero familiares aseguran que hasta ahora no tienen certeza de lo ocurrido.

Sin embargo, han pedido ubicar a la joven que lo acompañaba el día del incidente.