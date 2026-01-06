"Eres un criminal y vas a pagar", le dijo un activista a Maduro en el tribunal

-

Un activista venezolano le dijo a Maduro en el tribunal que es un criminal y pagará por sus delitos.

El activista venezolano identificado como Pedro Rojas, protagonizó un tenso enfrentamiento con Nicolás Maduro al final de su primera audiencia en un tribunal federal de Nueva York.

Rojas, que es miembro del partido Primero Justicia, indicó que no pudo contenerse ante lo que consideró el cinismo del dictador depuesto al presentarse como "un hombre de paz".

El momento de tensión ocurrió al final de la audiencia del lunes en el tribunal federal de Manhattan, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Desde el inicio de la audiencia Rojas indicó que a su parecer el exmandatario se mantenía muy confiado y despreocupado de su situación penal, que se autoproclamó como un "Prisionero de guerra" y que al definirse así busca presentar su captura no como una operación policial, sino como una acción militar por lo que deberían tratarlo diferente.

El ex mandatario se autoproclamó como un prisionero de guerra e incluso mencionó que no fue una operación policial sino un secuestro. (Foto:AFP)

"Era para nosotros, los que sabemos los embates de la dictadura, de las torturas... cuando veíamos todo esto decíamos los que hemos sido presos: 'Pero qué cínico es este tipo'", manifestó el activista.

Fue entonces cuando decidió actuar y hacerse escuchar "Yo sentí un compromiso conmigo mismo, de tener que enfrentar a este señor en nombre del pueblo venezolano. Y en efecto, mis palabras fueron muy claras: "Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica'", relató Rojas durante una entrevista.

Manifestantes se presentaron a cercanías del tribunal con carteles y pancartas. (Foto: AFP)

Tras el intercambio de palabras, El activista fue retirado del recinto por personal de seguridad mientras Maduro era conducido por alguaciles estadounidenses.

Tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras el proceso judicial avanza. Ambos podrán recibir una visita consular hasta su siguiente audiencia en Marzo de este año.

Al salir de la audiencia, Rojas dio algunas declaraciones en la calle:

*Con información de Infobae