Erradican plantación de hoja de coca en Petén

En Petén, agentes de la SGAIA localizaron arbustos de hoja de coca, la cual fue erradicada.
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Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio de la Defensa, localizaron una plantación de arbustos de hoja de coca.
La plantación ilícita estaba ubicada en el caserío Río La Caoba, ubicado en el municipio de San Luis, departamento de Petén.
Durante la diligencia, localizaron cerca de 34 mil arbustos de hoja de coca, los cuales son utilizados para la producción de la droga.
Posteriormente, erradicaron los arbustos, los cuales están valorados en cerca de Q330 mil.
"Este operativo representa un fuerte golpe a las estructuras criminales dedicadas al cultivo y procesamiento de estupefacientes en la región, reafirmando nuestro compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico", dijo la SGAIA.