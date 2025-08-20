Versión Impresa
Erradican plantaciones de droga valoradas en más de Q4 millones

  • Por Susana Manai
20 de agosto de 2025, 08:24
Tras el operativo se erradicaron 9 mil 302 plantas de marihuana y 56 mil arbustos de coca. (Foto: PNC)

Se trata de un operativo para el control de áreas del cultivo ilícito de droga al norte del país. 

En zonas montañosas de Las Cruces y El Chal, Petén, se realizaron operativos conjuntos en los que fueron destruidas plantaciones de marihuana y arbustos de coca, valoradas en más de 4 millones de quetzales.

Tras el operativo se erradicaron 9 mil 302 plantas de marihuana y 56 mil arbustos de coca, los cuales fueron incinerados en el lugar. 

(Foto: PNC)
La acción estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo del Ejército de Guatemala.

(Foto: PNC)
Las autoridades informaron que estos operativos forman parte de las acciones de control en áreas utilizadas para el cultivo ilícito en el norte del país. 

(Foto: PNC)
