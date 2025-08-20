Erradican plantaciones de droga valoradas en más de Q4 millones

Se trata de un operativo para el control de áreas del cultivo ilícito de droga al norte del país.
En zonas montañosas de Las Cruces y El Chal, Petén, se realizaron operativos conjuntos en los que fueron destruidas plantaciones de marihuana y arbustos de coca, valoradas en más de 4 millones de quetzales.
Tras el operativo se erradicaron 9 mil 302 plantas de marihuana y 56 mil arbustos de coca, los cuales fueron incinerados en el lugar.
La acción estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo del Ejército de Guatemala.
Las autoridades informaron que estos operativos forman parte de las acciones de control en áreas utilizadas para el cultivo ilícito en el norte del país.