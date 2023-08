El error del canal CBS al describir alucinante imagen captada en Guatemala

-

La famosa cadena de televisión estadounidense CBS confundió al volcán de Agua con el volcán Acatenango al publicar un video de la actividad eléctrica que se apreció desde Antigua Guatemala.

A través de las redes sociales del famoso medio internacional, apreció un clip grabado por Derrick Douglas Steele, donde se ve numerosos rayos chocando en el volcán de Agua, dando un impresionante espectáculo natural.

El material fue grabado desde la 2da. avenida y 6a calle oriente, entre el Tanque La Unión y el convento Santa Clara en la ciudad colonial, sin embargo cuando el medio nombró cuál fue el coloso que presentó la actividad eléctrica mencionó el volcán Acatenango, que está unido al volcán de Fuego pero que se encuentra en Chimaltenango.

"Rayos con forma de araña parecían salir del cráter al caer cerca del volcán Acatenango en Guatemala, creando una ilusión óptica espectacular", se lee en el post, en la toma del volcán de Agua.

El error fue replicado por otros canales estadounidenses como Telemundo y algunos noticieros internacionales. Los usuarios de otros países se sorprendieron con este fenómeno natural: "No es bueno, así obtuvimos a Godzilla", "Eso sí es un relámpago", "Como salido de una película de Marvel" y "Esto es algo sacado de Ghostbusters", fueron algunos de los comentarios.

Spider-like lightning bolts appeared to come out of a volcano when lightning struck near Acatenango Volcano in Guatemala, creating a spectacular optical illusion. pic.twitter.com/Avo5fIjHjQ — CBS News (@CBSNews) August 18, 2023