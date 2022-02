Los posibles errores que cometió la mujer que intentó levantar una pesa y murió

Varios especialistas han analizado las imágenes donde una mujer intentó levantar casi 400 libras, pero no lo logró y se encontró con la muerte.

EN CONTEXTO: Mujer muere en gimnasio tras caerle una pesa sobre la cabeza

Las imágenes se hicieron virales casi de inmediato en las redes sociales y una gran cantidad de personas que asiste a los gimnasios opinó sobre el tema y el mal manejo del aparato que le quitó la vida a la deportista en la Ciudad de México.

En el video se aprecia a un sujeto musculoso acomodando algunos discos en la barra de la máquina Smith, y en la cual había una banca acojinada, pero una mujer de sudadera gris y complexión delgada llega para intentar sostenerla, se vence completamente y se va hacía adelante, quedando prensada entre la barra y la banca. Tres personas acuden a socorrerla, pero al quitarle el metal la mujer cae sin vida.

Según los primeros reportes, la causa de su fallecimiento fue el fuerte golpe de la barra en el bulbo raquídeo; es decir, en el cuello y la nuca.

Sin embargo, para Erick Téllez, instructor certificado por el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio (CICE), el principal factor de la tragedia no fue el peso en sí, sino el error de colocar un banco entre la máquina.

EL ACCIDENTE en el QUE MURIÓ UNA MUJER en el GIMNASIO

Así sacó esta mujer la barra cargada con 160 kg.

En total eran 180… y no los aguantó.

Tuvieron q cargarlos entre dos para quitársela de encima.

Ahí murió.@FiscaliaCDMX inicio una investigación. pic.twitter.com/8Qj4uHqLPw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 23, 2022

El experto resaltó que por más peso que se le coloque a la barra, ésta cuenta con un tope que evita este tipo de incidentes.

“ Está mal poner un banco ahí, porque al momento en que tú fallas, pues te vas a prensar. Las máquinas tienen un tope de seguridad que no llega hasta el suelo. La chica hubiera caído, quizá de rodillas y hubiera sentido un poco el golpe, pero no hubiera fallecido ” Erick Téllez , instructor certificado

Sobre el reporte de que el sujeto musculoso que estaba cerca de la víctima no era instructor sino un socio más, el profesional también lo descarta, ya que si bien hay mujeres que pueden bajar hasta 200 kilogramos en la misma máquina, un entrenador “con un poco de sentido común” no le pone tanto peso a mujer de complexión delgada y que no tiene técnica.

“Ninguna mujer con menos de cinco años entrenando tiene la capacidad de levantar ese peso. Es imposible, se tiene que desarrollar mucha fuerza en las piernas, la espalda baja, los glúteos y cuadríceps”, resaltó.

Mala decisión

Por su lado, René Moreno, profesor de acondicionamiento físico por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade), consideró que la tragedia pudo ser por imprudencia de la víctima y no por una mala instrucción, ya que el hombre que se aprecia en el video tiene la suficiente musculatura para soportar los 180 kilogramos.

Según los expertos, tanto hombres como mujeres requieren de varios meses o años para lograr levantar un peso tan grande como el que intentó soportar la víctima. (Pixabay)

“No vamos a saber la verdad hasta que se dé a conocer el peritaje. Se ve que el sujeto está acomodando los discos. Mi percepción es que este señor era el que estaba entrenando con este peso, entonces llega esta muchacha y yo creo que fue curiosidad de intentarlo pues se sale de la lógica que como mujer te pongan ese peso”, destaca.

No obstante, René afirma que este tipo de accidentes, aunque no mortales, sí son comunes ante la falta de regularización de gimnasios, especialmente en los llamados “de barrio”, donde los instructores podrían no estar certificados y corren el riesgo de cometer negligencias.

Por su parte, Téllez confía en que esta tragedia provoque una mejor regulación de los gimnasios y mayor concientización de los socios a la hora de elegir un establecimiento y al ejecutar una rutina.

“Qué la gente no deje de hacer ejercicio por este accidente, el mensaje no es alejarse del gimnasio, sino acercarse pero siempre de la mano de un profesional”, concluyó.