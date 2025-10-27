El hombre que fue hallado sin vida el día de su cumpleaños

El domingo 26 de octubre, Esaú Ramírez López decidió salir a recorrer el área en la motocicleta que había comprado el día anterior. Sus familiares lo vieron partir sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida.

Al caer la noche y no tener noticias suyas, comenzaron a buscarlo. Preguntaron en distintos lugares, recorrieron caminos y notificaron su desaparición.

La búsqueda terminó este lunes 27 de octubre, fecha en que Esaú cumplía 33 años. Su cuerpo fue hallado cerca del kilómetro 170 de la ruta CA-10, camino a Esquipulas, a orillas del río San José.

(Foto: Nuestro Diario)

El informe policial indica que el cuerpo hallado presentaba múltiples impactos de bala.

Hasta el momento, la motocicleta que Esaú conducía no ha sido localizada y las autoridades investigan el crimen, que podría estar relacionado a un robo.

(Foto: Nuestro Diario)