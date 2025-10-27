Versión Impresa
El hombre que fue hallado sin vida el día de su cumpleaños

  • Por Susana Manai
27 de octubre de 2025, 12:50
El cuerpo de Esaú fue hallado con múltiples impactos por arma de fuego. (Foto ilustrativa: istock)

La búsqueda de Esaú Ramírez López culminó trágicamente este lunes 27 de octubre, día de su cumpleaños 33. 

El domingo 26 de octubre, Esaú Ramírez López decidió salir a recorrer el área en la motocicleta que había comprado el día anterior. Sus familiares lo vieron partir sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida. 

Al caer la noche y no tener noticias suyas, comenzaron a buscarlo. Preguntaron en distintos lugares, recorrieron caminos y notificaron su desaparición. 

La búsqueda terminó este lunes 27 de octubre, fecha en que Esaú cumplía 33 años. Su cuerpo fue hallado cerca del kilómetro 170 de la ruta CA-10, camino a Esquipulas, a orillas del río San José.

Sus familiares lo vieron partir sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida: (Foto: Nuestro Diario)

El informe policial indica que el cuerpo hallado presentaba múltiples impactos de bala.

Hasta el momento, la motocicleta que Esaú conducía no ha sido localizada y las autoridades investigan el crimen, que podría estar relacionado a un robo.

Autoridades investigan el crimen y no descartan que esté relacionado a un robo. (Foto: Nuestro Diario)

