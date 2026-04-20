Precio del petróleo aumenta ante tensión en Medio Oriente

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El estrecho de Ormuz, es una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas que ha estado prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán.

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Los precios del petróleo registraron un repunte significativo al inicio de esta semana en los mercados asiáticos, impulsados por el aumento de tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el suministro energético en la región.

E barril de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió más de 8%, alcanzando los 90.59 dólares.

Por su parte, el Brent del mar del Norte, también mostró un incremento cercano al 7%, situándose en 96.60 dólares.

El conflicto y el bloqueo en el Estrecho de Ormuz genera incertidumbre en el suministro. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Este comportamiento responde, en gran medida, a la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita una parte importante del petróleo y gas a nivel global.

La zona ha visto afectado su flujo debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, generando preocupación en los mercados internacionales.

A esto se suma el reciente decomiso de un carguero iraní por parte de la marina estadounidense, que provocó que Irán advirtiera sobre una posible respuesta en el corto plazo.

Este escenario ha llevado a los inversionistas a replantear sus expectativas sobre la estabilidad del suministro y la logística en la región.

La amenaza de Irán y el decomiso de un carguero por Estados Unidos influye en el comportamiento del mercado. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El analista Chris Weston, de Pepperstone, publicó que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados.

"Con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones luego de las suposiciones más constructivas realizadas la semana pasada", indicó.

Los precios del petróleo cayeron la semana pasada ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán reanudarían las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Teherán descartó participar en las conversaciones en Islamabad por el bloqueo de sus puertos.

*Con información de AFP