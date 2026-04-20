¡No caigas! El llamado de alerta del Ministerio de Salud

Si andas en busca de trabajo, no caigas en ofertas falsas.
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El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) hace un llamado a todos los ciudadanos para no dejarse engañar al momento de aplicar a una plaza.
La institución asegura que al realizar sus convocatorias no pide ningún tipo de pago para aplicar a sus procesos de selección.
"El MSPAS nunca solicita pagos para optar a una plaza. Si ves una convocatoria sospechosa o te piden dinero, no caigas en la trampa", dice la institución.
Si tienes alguna denuncia llama al teléfono: 2444-7474 ext. 1140, o bien reporta al correo: denuncias@mspas.gob.gt