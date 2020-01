La escalofriante publicación que predijo la muerte de Kobe Bryant

Usuarios de redes sociales en todo el mundo comparten una escalofriante publicación que habría predicho la trágica muerte de Kobe Bryant, en un accidente aéreo este domingo.

Un tuit de la cuenta @dotNoso de 2012, hablaba de la muerte de Bryant en un accidente de helicóptero.

Los usuarios de dicha red social han compartido la publicación que se hace viral en redes sociales y que, supuestamente, data de noviembre de 2012.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

El mítico jugador de la NBA viajaba en helicóptero con tres personas más y el piloto cuando la nave se desplomó en Calabasas, California en Estados Unidos.

La muerte de Bryant ha conmovido a deportistas de diferente índole y fanáticos de la NBA. En el accidente también perdió la vida una de sus hijas, de 13 años.

