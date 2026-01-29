Escalonamiento de horarios: ¿se aplicará en toda la ciudad para mejorar el tránsito?

El alcalde de la ciudad afirmó que esta propuesta ya se aplica en los trabajadores del Centro Cívico.
Este jueves 29 de enero, el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, habló sobre la posibilidad de aplicar el "escalamiento de horarios" en toda la ciudad para mejor el tránsito.
De acuerdo al jefe edil, esta modalidad ya se ha hecho efectiva en la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala y otras instituciones ubicadas en el Centro Cívico, y ha funcionado muy bien.
Según Quiñónez, hay que tomar en consideración que una gran mayoría de los vehículos que se mueven por la CA-9 y CA-1 están relacionados con el sector público y con la entrada al área metropolitana, por lo tanto, si "escalonamos horarios en todo el sector público, estimamos que podemos lograr un verdadero impacto en la movilidad".
Al darle mejores condiciones a los guatemaltecos, se podrían ampliar los horarios de atención y movilidad.
"Los horarios de entrada pueden moverse por lotes y horarios diferenciados", afirmó.
De acuerdo a Quiñónez, escalonar horarios será una medida a corto plazo en toda la ciudad, así como impulsar el teletrabajo y la educación a distancia.
"Estas acciones que funcionaron durante la pandemia, son acciones efectivas", finalizó el alcalde.