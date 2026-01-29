Puente Metro: la megaobra de 560 metros que conectará con Avenida Petapa

-

El proyecto Puente Metro, presentado por las municipalidades de Guatemala y Villa Nueva, tendrá una longitud de 560 metros y conectará el Cenma con Ciudad Real.

La Municipalidad de Guatemala presentó este jueves 29 de enero los planos del Puente Metro, un megaproyecto que tendrá conexión vial y férrea para integrarse con el Metro, impulsado por el Gobierno.

Este puente, que tiene un costo de construcción estimado en US$138 millones (cerca de Q1,058 millones), conectará el tránsito vehicular de la CA-9 Sur (ruta al Pacífico) con Cenma (Central de Mayoreo), la Avenida Petapa y Atanasio Tzul, y tendrá una longitud de 560 metros.

El Puente Metro, originalmente llamado "El Frutal", tendrá la función principal de permitir tránsito vehicular en cuatro carriles, dos por vía. Este, tendrá integrado, en la parte inferior, una línea férrea para conectar con el proyecto del Metro, impulsado por el Gobierno, que conectará Villa Nueva y surcará por la línea férrea actual hasta el otro extremo de la capital.

La Municipalidad de Guatemala presentó los planos del Puente Metro. (Foto: Wilder López / Soy502)

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, afirmó que esta será una solución que impactará el tránsito desde Escuintla hasta Guatemala.

"Estamos listos para arrancar, seguimos avanzando en el convenio y teniendo resultados", aseguró Quiñónez.

El jefe edil capitalino informó que ya concluyeron los estudios y que falta la integración del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para que este proyecto se construya.

La Municipalidad de Guatemala presentó los planos del Puente El Frutal, un megaproyecto que tendrá conexión vial y conexión férrea para integrarse con el proyecto del Metro.



Video: Wilder López pic.twitter.com/ePSl13i6cI — Soy 502 (@soy_502) January 29, 2026

Un gran desafío

Quiñónez destacó que con este proyecto le hará frente a uno de los desafíos más grandes que tiene que ver con la movilidad fluida.

"Hoy estamos presentado un proyecto que nos propusimos con el alcalde de Villa Nueva hace un año. Este será el puente del Metro del área sur de la ciudad", afirmó.

Este puente, según Quiñónez, comunicará a la ciudad con Villa Nueva. Comenzará desde el Cenma (Central de Mayoreo) para llegar a la Avenida Petapa y Atanasio Tzul.

"Además, tendrá la función de ser un puente para llevar transporte pesado y una ciclovía. Y en la parte de abajo, lleva el metro", expresó el jefe edil.

Quiñónez explicó que la construcción de este puente estaba aprobada en la Ley de Infraestructura Prioritaria, aprobada por el Congreso en 2024. Indicó que la obligatoriedad de su edificación está en el artículo 67 de dicha ley. "Debe hacerse y debe cumplirse", concluyó.