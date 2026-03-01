Se escuchan nuevas explosiones en Abu Dabi, Dubái y otras zonas (video)

-

La tensión sigue tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Una nueva ola de ataques iraníes se produce contra objetivos en países de la región en los que se encuentran bases militares de Estados Unidos.

Habitantes escucharon este domingo más explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama, en el segundo día de ataques iraníes en el Golfo en respuesta a bombardeos de Israel y Estados Unidos.

En Emiratos Árabes Unidos, se escucharon varias explosiones en Dubái, y habitantes de Abu Dabi informaron de fuertes estruendos.

Sonaron sirenas en Manama, capital de Baréin, donde los corresponsales también escucharon una explosión. En Doha, la capital de Catar, un periodista escuchó una detonación de escasa potencia.

Registran nuevas explosiones en Dubái mientras Irán lanza una nueva oleada de ataques de represalia



Una nueva ola de contrataques iraníes se produce contra objetivos en países de la región en los que se encuentran bases militares de Estados Unidos, comunica el medio iraní… pic.twitter.com/DQTLTzlmVC — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 28, 2026

En israel

Una lluvia de misiles lanzados desde Irán este domingo causó múltiples víctimas en el centro de Israel, entre ellas una niña, según el servicio de emergencias israelí.

"Están atendiendo a varias víctimas, entre ellas una niña en estado grave", informó Magen David Adom en un comunicado, refiriéndose a los misiles que impactaron en la región de Beit Shemesh.

Con información de AFP