Momento en que guatemalteca en Dubái escucha una explosión (video)

Irán ha lanzado una ola de misiles tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.
En redes sociales se ha viralizado la experiencia de Ashley Donis, conocida en redes sociales como "La pantera viajera", quien comparte el ambiente que se vive en Dubái, en medio de esta tensión con Irán.
Por segundo día consecutivo en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak se han registrado múltiples misiles enviados desde Irán; y la creadora de contenido estaba en pleno en vivo cuando se registró uno de ellos en Dubái.
"Tengo la presión en la nubes", dijo tras el sonido del misil.
Al menos seis personas murieron en Israel tras la última oleada de misiles lanzados desde Irán y existe la promesa de venganza tras la muerte de su líder supremo.