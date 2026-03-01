Versión Impresa
Momento en que guatemalteca en Dubái escucha una explosión (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de marzo de 2026, 07:35
La creadora de contenido guatemalteca comparte como es el ambiente en Dubái. (Foto:&nbsp;Ashely Donis)

Irán ha lanzado una ola de misiles tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

En redes sociales se ha viralizado la experiencia de Ashley Donis, conocida en redes sociales como "La pantera viajera", quien comparte el ambiente que se vive en Dubái, en medio de esta tensión con Irán.

Por segundo día consecutivo en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak se han registrado múltiples misiles enviados desde Irán; y la creadora de contenido estaba en pleno en vivo cuando se registró uno de ellos en Dubái.

"Tengo la presión en la nubes", dijo tras el sonido del misil.

@lapanteraviajera La presión la tengo por las nubes #livehighlights #tiktoklive #dubai #abudhabi #timing ♬ original sound - lapanteraviajera

Al menos seis personas murieron en Israel tras la última oleada de misiles lanzados desde Irán y existe la promesa de venganza tras la muerte de su líder supremo.

