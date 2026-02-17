Centros educativos de Mazatenango celebran con alegría el martes de Carnaval

-

La suspensión del Carnaval Mazateco 2026 no impidió que varios centros educativos organizaran celebraciones internas, donde estudiantes disfrutaron con juegos y actividades recreativas que mantuvieron vigente la tradición festiva dentro de un ambiente ordenado y supervisado.

A pesar de que la calzada Centenario y el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, lucen vacíos en el martes de Carnaval, por la suspensión de la celebración masiva, la festividad se mantuvo viva en distintos centros educativos del departamento.

En la Escuela Oficial Mixta Justo Rufino Barrios, como es tradición para este evento, los alumnos acudieron al plantel con sus cascarones y picapica para la actividad que estaba programada para después del recreo.

Los niños mazatecos disfrutaron de esta celebración. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

"El personal docente estuvo al pendiente de que ningún estudiante resultara herido, también de que respetaran a sus compañeros", explicó la profesora Magda Mazariegos.

Además, se les prohibió a los participantes llevar huevos y harina, lo único permitido eran los cascarones rellenos de picapica.

La escuela Rafael Álvarez Ovalle, de San Gabriel, llevó a cabo la elección y coronación de la soberana del carnaval. (Foto: Melvin Noé Jacinto)

Mientras que en la Escuela Rural Mixta Rafael Álvarez Ovalle, en San Gabriel, realizó una celebración sencilla, pero llena de entusiasmo.

Andrés Cel, director del establecimiento, declaró: "Es una pequeña celebración, parte de nuestro proceso educativo. Hubo una coronación sencilla, para que los niños se alegraran y luego los dejamos que jugaran un momento, al ritmo de la música".

Niños de todas las edades se divirtieron al jugar con cascarones, en San Gabriel. (Foto: Melvin Noé Jacinto)

A pesar de los cambios en la celebración pública, el entusiasmo de estudiantes demuestra que el carnaval sigue siendo una tradición esperada, especialmente cuando se comparte en un ambiente seguro y acompañado por docentes y compañeros.

No hay celebraciones en los alrededores dado la decisión que tomaron las autoridades municipales de cancelar las actividades. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Datos curiosos

En la Italia del Renacimiento se usaban huevos rellenos de perfume para cortejar; sin embargo, en Guatemala, el perfume se cambió por papel picado de colores y el huevo se sella con un trozo de papel de China y engrudo.

En el pasado, algunos cascarones más "extremos" se rellenaban con harina o ceniza, pero afortunadamente la picapica de colores le ganó la batalla por ser mucho más festivo (y menos difícil de lavar).