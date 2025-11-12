Escuelas públicas sin título de propiedad podrán ser inscritas a favor del Estado

-

La nueva disposición busca agilizar el proceso para implementar mejoras en los centros educativos.

Con 124 votos a favor el Congreso de la República aprobó el Decreto 12-2025, el cual contiene la Ley temporal para la agilización de la inscripción de la posesión de bienes inmuebles a favor del Estado para el funcionamiento de centros educativos públicos del Ministerio de Educación (Mineduc).

La nueva legislación tiene por objeto agilizar la legalización y regularización de la posesión de bienes inmuebles a favor del Estado para adscribirlo al Mineduc en los que funcionen centros educativos públicos carentes de inscripción en los registros de la Propiedad.

El Mineduc deberá verificar como disposición especial, la legalización de la posición de bienes inmuebles que se carezcan de inscripción en los registros de la propiedad. El decreto menciona que para el efecto se tendrá un plazo de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Además, el Ministerio, a través de las direcciones departamentales de Educación, será el responsable de iniciar y dar seguimiento al proceso de legalización de bienes inmuebles cedidos a favor del Estado y en posición de este.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a través de la dirección de bienestar del Estado, será responsable de la legalización del registro administrativo de la posesión de los bienes inmuebles del Estado y la adscripción al Mineduc.

El decreto contiene el proceso para llevar a cabo la inscripción y entrará en vigencia ocho días después de que sea publicado en el Diario de Centro América.

La aprobación responde a un problema histórico. Se estima que de 23,045 centros educativos, 17,054 carecen de inscripción legal a favor del Estado, dificultando su gestión y mejoras.

La Ley Temporal busca agilizar la legalización de estos bienes en un plazo de cuatro años. Esto es clave para que el Mineduc pueda gestionar mejoras y garantizar "una educación en condiciones dignas" en los planteles.

El proceso de legalización involucra al Minfin y la Dirección de Bienes del Estado, quienes serán responsables del registro administrativo. Esta ley busca simplificar un trámite ya normado por acuerdos previos para acelerar la inscripción.

La aprobación se llevó a cabo luego de la convocatoria a la integración de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral y aprobar el veto presidencial a una ley ambiental.